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Elder Scrolls Online Bir Hafta Boyunca Ücretsiz!

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Bethesda, The Elder Scrolls'daki oyuncu sayısını arttırmak için mücadele etmeye devam ederken, merakla beklenen eklenti paketini çıkarmadan önce, bir haftalığına oyunu bütün platformlar üzerinde ücretsiz olduğunu duyurdu. 

11 Nisan 18.00 TSİ ile oyunu ücretsiz olarak oynamaya başlayabileceksiniz. 14 Nisan tarihine kadar The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited'ı yani oyunun ilk halini dilediğiniz kadar oynamanız mümkün. Fakat daha sonra DLC'ler ile oyuna eklenen bazı özellikleri ve hikaye parçalarını bu oyunda görmeniz mümkün olmayacak. Yine de PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları üzerinden oyunun büyük bir bölümünü ücretsiz oynamak mümkün. Dahası oyuna yeni başlayan herkese 500 crown verilecek. Böylece oyunu bir haftalığına oynayan oyuncular, hızlıca ilerleyebilecekler.

Bethesda'nın böylesine bir etkinlik yapmasının sebebi olarak da yakın zaman sonra gelecek The Elder Scrolls Online Morrowid paketi gösteriliyor. Bu paketle birlikte oyunun dünyası inanılmaz derece büyüyecek ve çok sayıda hikaye görevi eklenecek. Şirket, bu çokça beklenen paketi piyasaya sürmeden önce oyunu ücretsiz yaparak, oyuncuların hikayeyi tatmalarını istiyor. 

The Elder Scrolls serisi oyunların içerisinde en büyük haritaya sahip oyunların başında gelen Morrowind, çıktığı dönemde çok sevilmiş ve onlarca ödül almıştı. Hala serinin en iyi oyunu olarak gösterilen oyunun geri dönmesiyle birlikte Morrowind hayranlarının The Elder Scrolls'a akın etmesi bekleniliyor. Bu merakla beklenen paket de 6 Haziran'dan itibaren oynanabilecek.

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Yazar: - 11.04.2017

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