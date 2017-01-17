Elektrik Faturaları Yüksek Gelenlere Müjde!

"Birlikte Akıllı Tarife" portalı bugün hizmete giriyor. Serbest tüketici hakkı bulunan elektrik aboneleri, bugün itibarıyla faaliyete geçen 'Birlikte Akıllı Tarife' portalına başvuru yaparak toplu elektrik alımı gerçekleştirebilecekler.

Birlikte Akıllı Tarife Nedir, Nasıl Çalışır?

Elektrikte serbest tüketici limitinin yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürülmesinin ardından, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı kazanan aboneler, toplu elektrik alımı yapabilecek. Ne kadar çok katılımcı olursa o kadar indirimin kazanılabileceği "Birlikte Akıllı Tarife" portalı bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yılda 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle serbest tüketici sayısının 8,4 milyona yükseldi. Böylece tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcılar elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde ettiler.

"Birlikte Akıllı Tarife" portalı kurucu ortağı Volkan Öktem , limit düşüşü sonucunda mesken abonelerinin çoğu serbest tüketici olarak elektrik tedarikçilerini değiştirebilecek duruma geldiklerini söyledi. Bu hakkı bulunan elektrik aboneleri, bugün itibarıyla faaliyete geçen birlikte.akillitarife.com portalından başvuru yaparak, toplu elektrik alımı gerçekleştirebileceklerini de belirtti.

Birlikte Akıllı Tarife Fırsatı

Öktem, "Hiçbir koşul aranmayan ve istenildiği zaman çıkılabilen birlikte elektrik alımına kayıt yaptırmak için mesken veya işyeri elektrik aboneliği bulunan tüm kullanıcılar portal üzerinden 19 Şubat 2017 tarihine kadar başvurabilirler. Birlikte elektrik alım grubu oluştuğunda, tedarikçilere satın alma teklifi sunulacak ve kullanıcılar için en avantajlı teklifi veren firma yarışı kazanacak. Verilen indirim oranı ve seçilen tedarikçiye göre kullanıcılar indirimli tarifeye geçişlerini onaylayacak veya gruptan ayrılacaklar. Ne kadar çok kişi davet edilir ve bu gruba katılırsa elde edilecek tasarruf da o kadar artar. Böylece birlikte olmanın gücünü kullanan aboneler, toplu elektrik alımı gerçekleştirip tedarikçilerini değiştirerek daha ucuz ve indirimli tarifelere ulaşabilecekler." şeklinde konuştu.

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