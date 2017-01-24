Elektrik Faturalarının Maliyeti Yüzde 75 Aşağı Çekilebilir

Enerji Tasaruffu Haftası sebebiyle başlatılan projeler ve farkındalık kampanyaları kapsamında açıklamalar yapan uzmanlar, aydınlatma maliyetlerinin nasıl düşürülebileceğine dair ipuçları verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, kompakt florasan lamba kullanıldığında yüzde 75’e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılabildiğini ifade etti. Bu önemli hafta sebebiyle İAÜ çalışmaları kapsamında, ev kullanımında çeşitli elektrikli aletlerin enerji tüketimini düşürmenin yeni yolları arandı ve birçok öneri maddesi hazırlandı.

Tasarruflu ampul kullanımının yüzde 75'e kadar tasarruf sağlayabileceğinin altını çizen Katman; "Standart lambaların ömrü 750-900 saat iken kompakt florasan lambaların ömrü 10 bin saattir. Enerji koruyucu lambalar satın alınarak, aydınlatma maliyeti yüzde 75 azaltılabilir" dedi.

Doğalgaz tüketimi hakkında da bilgiler veren Filiz Katman, oda sıcaklığında yapılacak sadece 1 derecelik azaltmanın, toplamda yüzde 5'lik bir tasarruf sağlayacağını da söyledi. Öğretim üyesinin dikkat çektiği bir başka husus da elektrikli ev aletleriyle ilgili oldu ve Katman, "Elektrikli ev aletlerini satın alırken enerji tüketim etiketi mutlaka incelenmeli ve mümkün mertebe A sınıfı aletler tercih edilmeli. Çocukların apartmanlardaki asansörleri oyun ve eğlence amacıyla kullanmasının önüne geçilmeli. Mümkün mertebe toplu ulaşım tercih edilmeli. Özellikle de güneş almayan ev ve işyerlerinde lambaların daha uzun süre açık tutulmak zorunda kalındığı, bunun da enerji sarfiyatını artırdığı unutulmamalı" şeklinde konuştu.

Doğalgaz ve merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan radyatörlerin de çok önemli olduğunu söyleyen Katman: "Evimizi ısıtırken harcadığımız enerjinin dörtte birine yakınını maalesef yitiriyoruz. Bu da büyük bir milli servet kaybına neden oluyor. Evlerimizde alacağımız ufak önlemlerle bunun önüne geçebiliriz. Örneğin pencerelerimizde çift cam kullanırsak, gerekiyorsa macunlama veya benzeri tamiratları hızla yaptırırsak, elzem havalandırmalar dışında kapı ve pencereleri kapalı tutarsak, oda sıcaklığı yükseldiğinde kapı ya da pencere açmak yerine üstümüzdeki giysileri çıkarma ya da radyatörleri kısma yoluna gidersek ciddi enerji kazanımı gerçekleştirmiş oluruz. Ayrıca sıcak suyu tutumlu kullanmak ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde dekorasyon yaparsak enerji tasarrufu sağlamış oluruz", diyerek konuşmasına son verdi.

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