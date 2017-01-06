Elektrik Kesintileri Daha da Çok Artabilir, Yedekli Çalışın

Bir süredir gündemi meşgul eden elektrik kesintileri ile ilgili kötü bir haberimiz var. “Bu kış vaktinde bu olur mu?” diyeceksiniz ama maalesef elektrik kesintileri artabilirmiş.

Bir süredir sanayiden konutlara hayatın her alanını etkilemeye başlayan elektrik kesintilerinin artabileceği sinyali yine enerji sektörü yetkililerinden geldi.

BOTAŞ’ın Türkiye’de etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle özel sektör gaz santrallerine verdiği gazı bu sabah itibariyle yüzde 50’ye düşüreceği belirtildi. Daha önce yaşanan elektrik kesintilerinin hava şartlarından dolayı olmadığı, arz yetersizliği nedeniyle BOTAŞ’ın doğalgaz çevrim santrallerine verdiği gazı büyük oranda düşürmesi olduğu ortaya çıkmıştı. Elektrik ve gaz piyasasındaki krizde, BOTAŞ’ın artan yerleşim alanı tüketimini gerekçe göstererek doğalgaz çevrim santrallerine verdiği gazın yüzde 90’ını kestiği ortaya çıkmıştı.

İşte bu sabahtan itibaren BOTAŞ çevrim santrallere az gaz verecek ve Türkiye’de elektrik kesintileri devam edecek. Bundan dolayı PC çalışmalarınızı bol bol yedeklemeyi unutmayın.

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