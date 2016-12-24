Elektronik Devreler uygulamasıyla ihtiyaç duyduğunuz çeşitli devreleri Android işletim sistemli cihazlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Elektronik devreler; dirençler, kondansatörler, bobinler, diyotlar, transistörler gibi devre elemanlarını üzerinde taşırlar. Elektronik cihazların beyni olarak nitelendirilen elektronik devrelerin amacına göre belli bir şeması bulunuyor. Elbette bu şemaları elektronik bilgisi olmayanların çizebilmesi veya uygulayabilmesi mümkün değil. Bazı elektronik devreler sıklıkla kullanıldığından, yeniden çizilmesine gerek duymadan hazır şemalardan yararlanılabiliyor.

Yukarıda elektronik devreler hakkında kısaca bir önbilgilendirme yaptıktan sonra Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Elektronik Devreler uygulamasına göz atalım. Elektronik bölümü öğrencisiyseniz çeşitli elektronik devrelere ihtiyacınız olabilir. Ya da başka bir iş için bilinen elektronik devrelere ihtiyacınız olabilir. İşte bu ihtiyaçlara yönelik hazırlanan Elektronik Devreler uygulamasında; Elektronik Devreler, Basit Elektronik Devreler, Bitirme Tez Devreler, Dönem ödevleri, PIC devreler, Arduino, Arduino Modüller gibi içerikler yer alıyor. Elektronik şemalardan yapım aşamasına kadar birçok faydalı bilgi içeren uygulamayı hem öğrencilerin hem de elektronik işiyle uğraşan kişilerin faydalanabileceğini düşünüyorum.