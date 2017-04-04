Elektronik İmplant Omurga Felçli İnsanlara Umut Olacak

Omurga içi sinirler hasar gördükten sonra genelde doktorların elinden daha fazlası gelmez ve ne yazık ki spinal kordu hasar gören insanlar yaşamlarını felçli olarak sürdürmeye devam ederler. Ancak Mayo Clinic’ te yapılan bir araştırma bu insanlara bir umut ışığı yakıyor. Bu araştırmaya göre geliştirdikleri elektronik implant, omurga içi sinirlerin yakınına yerleştirildiğinde felçten muzdarip olan hastalar istemli olarak bacaklarını oynatmaya başlıyorlar.

Söz konusu hasta 26 yaşında ve 3 senedir belden aşağısını hareket ettiremiyor. Science Daily’nin haberine göre Mayo Clinic’ teki doktorlar, bu hastanın omurgasındaki tüm sinirlerin kopmadığını ekliyor.

Hasta elektronik implant vücuduna yerleştirilmeden, 22 hafta boyunca fizik tedavi aldı. Elektronik implantın takıldığı ameliyattan sonra biraz daha fizik tedavi gördü ve doktorlar felcin iyileşmesi yönündeki gelişmeleri bu süreçten sonra gözlemleyebildiler.

Bu implantla hasta, destek yardımıyla ayağa kalkp adım bile atabilir hale geldi. Sadece iki haftalık tedavinin sonrasında böyle bir sonuç alınması mucize denebilecek güzellikte.

Omurga sinirleri tamamen kopmuş hastaların tedavisi için daha gidecek çok yolumuz var ama Mayo Clinic’ in öncü olduğu araştırmlar geleceğin bu hastalar için parlak olduğunu gösteriyor. Şu anda omurga sinirleri tamamen kopmuş hastaları hareket özgürlüklerine yeniden kavuşturmak için araştırmalara devam ediyorlar.

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