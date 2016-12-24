Elektronik Sigara Yine Patladı

Son zamanlarda yeni moda haline gelen elektronik sigaralar, büyük tehlikeler arz etmeye devam ediyorlar. Bu kez patlama haberi Birleşik Devletler'in California eyaletiden geldi ve elektronik sigaranın patladığı görüntüler ortaya çıktı.

Çeşitli tütün mamulleri kullananların son zamanlarda yeni tercihi olan elektronik sigaralar, bu mamullere olan bağımlılıktan kurtulmak ya da azaltmak için tercih ediliyor. Fakat kullanıcı sayısının artmasından dolayı, her zaman kaliteli ürünlerle karşılaşamayabiliyoruz. Kalitesiz olanlar direkt olarak sağlığınızı tehdit ettiği gibi beklenmedik olaylara da sebep olabiliyorlar. Bunun son örneği California'da yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden biri olan California'da otobüs ile seyahet eden adamın cebinde bulunan elektronik sigara alev aldı. İlk patlamanın ardından çıkan ışık huzmesi ile şaşkınlığa uğrayan yolcu, ardından ayağa kalkarak pantolonunu söndürmeye çalıştı. Makinanın alev alması sebebiyle kıyafetleri yanan ve derisinde yanıklar bulunan adam, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

E-Sigara Bataryası Cebinde Patlayan Adam Hastanelik Oldu

Araştırmalar Elektronik Sigaraların Zararlı Olduğunu Ortaya Çıkardı