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Elektronik Ürünlere Yüzde 15 Zam Geldi

 Elektronik Ürünlere Yüzde 15 Zam Geldi

Tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacak ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını da kademeli olarak artıracaklar.

Dolar kurunun dengesiz olması durumu ekonomiye son derece olumsuz yansıyor. Bugün gelen bir habere göre teknolojik ürünler de bundan etkileniyor. Bimeks’ten yapılan bir açıklama bu durumun süreklilik gösterebileceğini işaret ediyor.

Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybetmesinin ardından başta cep telefonu ve bilgisayar olmak üzere elektrikli ev aletlerine yüzde 15, televizyona yüzde 10 zam geldi.

Posta Gazetesinin haberine göre, teknolojik market yöneticileri doların artışının devam etmesi halinde ürünlere sürekli zam yapmak zorunda kalacaklarını söylediler.

Bimeks İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Arif Bayraktar dövizdeki artışın tüketici elektroniği ürünlerine yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bayraktar "Biz tedariklerimizi Türk lirası olarak yapıyoruz ama tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacaklar ve raflarımızdaki ürünlerin fiyatları da kademeli olarak artacak" diye konuştu.

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Yazar: - 17.01.2017

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