Elektronik Yemek Kartları da Milli Oluyor

Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız mutlaka elektronik yemek kartının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Eer çalışmıyorsanız ve hiç bu kartlardan edinemediyseniz hemen anlatalım. Elektronik yemek kartı; çalışanların aylık yemek ücretlerinin şirketlerce ön yüklemeyle tanımladıkları ve birçok lokantada geçerli olan Multinet, Ticket, Sodexo ya da SetCard olarak bilinen kartlara deniyor.

Buraya kadar her şey oldukça güzel görünüyor, ancak bu yemek kartı şirketleri lokantalardan yüksek komisyon tahsil ediyorlar. Yemek kartı şirketleri ile restoran ve lokantaların komisyon oranları uzun zamandır tartışılan bir konu. Bu oranların dengelenmesi için sonunda bir elektronik çözüm de Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği’nden geliyor. TURES'in yeni bir "yerli ve milli" yemek kartı çıkaracağı öğrenildi.

Dünya gazetesinin haberine göre, TURES Başkanı Ramazan Bingöl, dernek olarak alternatif bir yemek kartı çalışması yaptıklarını bildirdi. Ancak bu yüksek komisyon oranlarına bir son vermek için Türkiye'deki ilk girişim olmayacak. Geçen yıl da Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu yerli bir yemek kartı çıkarmıştı. Yemek kartı şirketleri restoran ve lokantalara yüzde 7.5 ila 10 arasında komisyon uyguluyor, bu durum porsiyon başına karı düşürüyor ve lokantaları zorda bırakıyor.

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