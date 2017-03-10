Elon Musk Güney Avustralya'ya Bedava Enerji Sağlayacak

Elon Musk, enerji sıkıntısı çeken Güney Avustralya'ya 100MW gücünde bataryaları 100 gün içerisinde yerleştireceğini ve bu hizmetten hiçbir ücret talep etmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin The Guardian gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk vatanı Güney Avustralya'ya karşılıksız enerji sağlamak için kolları sıvıyor.

Güney Avustralya uzun süredir enerji sıkıntısı yaşanan bir bölge. Elon Musk bu sıkıntıyı gidermek için federal hükümetle görüşmelerini başlatmış. Bölgenin enerji sıkıntısını giderebilmek adına 100 gün içeresinde bölgeyi kısa sürede 100 ile 300 megavat enerji verebilecek bataryalarla donatmayı teklif etmiş. Bu batarya birimleri, bölgede sürekli yaşanan enerji kesintileri tamamen ortadan kaldıracak ve kararlı bir şekilde çalışarak sıkıntıyı giderebilecek.

Tesla benzer bir tesisi ABD'nin Nevada eyaletinde tam 100 gün içerisinde kurduğu için bu konuda oldukça tecrübeli. Musk, bu hizmetinin karşılığında Güney Avustralya federal hükümetinden bir karşılık da beklemediğini söyledi. Teklifinde ciddi olduğunu açıklayan Musk, çok yakında ülkenin tek kahramanı ilan edilebilir.

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