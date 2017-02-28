Elon Musk İki Kişiyi Gelecek Yıl Ay'a Göndermeyi Planlıyor

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, bugün gelecek sene iki zengin insanı ay'a göndermek için planlar yaptığını açıkladı. Uzay turizmi için önemli bir adım olarak görülen bu haber, SpaceX'e önemli miktarda para ödeyen iki kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacak.

SpaceX, 2018 yılında iki zengin insanı uzaya fırlatmayı planlıyor. Uzay turizmi için önemli bir adım olacak bu gelişme, gezegenler arası seyahatin geleceği hakkında da önemli çalışmaların yapılmasına ön ayak olacak. SpaceX, bunun gibi özel görevlerin, zamanla devlet tarafından finanse edilen çalışmaların maliyetini de azaltacağını ifade ediyor.

Elon Musk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görevin muhtemelen SpaceX'in Dragon 2 uzay aracı ya da Falcon Heavy roketiyle gerçekleştirileceğini söyledi. Bunun haricinde SpaceX, "Onlardan önce giden Apollon astronotları gibi bu iki insan, evrensel keşif ruhunu yaşayan, tüm insanlığın umutlarını ve hayallerini taşıyan bir uzay yolculuğuna çıkacak. Sağlık ve zindelik testleri yapmaya ve bu yıl başlangıç eğitimine girmeyi planlıyoruz" dedi.

"Diğer uçuş ekipleri de güçlü bir ilgi gösterdiler ve bizi takip etmelerini bekliyoruz. Uçuş ekipleri hakkında sağlık ve fitness test sonuçlarının onaylanma sürecini ve onaylanmalarını şart koşan ek bilgileri yayınlayacağız" diye konuşan şirket, bu görevin ilk ve son olmayacağını da ifade etti.

Elon Musk'ın uzay yolculuklarından birine katılmak isterseniz, şimdiden kendinizi spor salonlarına ve sağlıklı beslenmeye adayın. Bir de milyarder olmak işinizi kolaylaştırabilir.

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