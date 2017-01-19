Elon Musk Neden Uzaya 4 Bin 425 Adet Uydu Yerleştirmek İstiyor?

Elon Musk'ı hedeflerinden infilak eden SpaceX roketleri de saptırmıyor. Facebook'un milyonlarca dolarlık değerli kargosu havada infilak ettiğinde Musk hayal kırıklığı yaşamış, tonlarca dolar zarar uğramış ama amacından vazgeçmemişti. Peki, bu tutkusunun sebebi ne olabilir?

SpaceX firmasına ait olan Falcon 9 roketinin motor testi yapılırken büyük bir patlama yaşanmıştı. Roket, uzaya İsrail ve Facebook'a ait önemli uyduları taşıyordu. 3 Eylül 2016 tarihinde kesin olarak fırlatılması planlanan roketin patlama nedeni hala araştırılıyor. Ancak bu hafta başından başlayarak artık SpaceX roketleri daha kararlı iniş ve kalkışlar sergiliyor. Bu da Elon Musk'ın her yenilgiden bir kazanç çıkarmasını bildiği anlamına geliyor.

2012 ve 2015 yılları arasında yaptığı 17 başarılı uçuştan sonra 2016'da 16 kalkış daha planlayan SpaceX, yukarıda anlattığım olayla beraber bu zaman sürecinde 2 roketini kaybetti. Musk bu iki olayı da son derece iyi irdeleyerek yanlışların nerede olabileceğini çabuk fark ederek hemen düzeltmeyi başardı. 2016 ne kadar acı ve pahalı tecrübelerle dolu olsa da 2017, SpaceX için iyi başladı.

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Elon Musk'ın planı!

Peki, Elon Musk için yörüngeyi uydularla doldurmak neden önemli? Çünkü SpaceX Falcon roketlerinin taşıdığı her uydu yaklaşık bin 200 kilometrekarelik bir alana internet sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Elon Musk küresel iletişimin çok önemli olduğuna inanan bir felsefeye sahip. Özellikle internetin herkese ulaşmasını kendine amaç edinen milyarder iş adamının bu girişimi son derece olumlu bulunuyor. Tüm projenin ne zaman tamamlanabileceği şimdilik bir muamma ama normal şartlar altında tam kapasite çalışmasına daha 15 yıl kadar var.

SpaceX Projesinin özü nedir?

SpaceX dev bir uydu ağıyla dünyanın her köşesine ulaşabilen bir internet servis ağı kurmaya hazırlanıyor. Projenin tamamı 4 bin kadar uydudan oluşuyor. Tamamlandığında dünyanın en ücra noktalarında bile internet hizmeti alabilmek mümkün olacak. SpaceX projesinde 4.425 kadar uyduyu birbiriyle bütünleşecek ve Dünya’nın 1108 kilometre ile 1324 kilometre üzerinde dev bir internet ağı oluşturacak. Böylelikle 10 sene kadar kısa bir süre içerisinde dünyanın etrafındaki bu uyduların çoğu SpaceX’in fırlatacağı destek birimleriyle birer Wi-Fi cihazına dönüşecekler.

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