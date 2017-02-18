Elon Musk Uçan Araba Fikrine Karşı

SpaceX ve Tesla gibi fikirleriyle dünyanın önde gelen girişimcilerinden olan ve yenilikçi söylemleriyle herkesi kendine hayran bırakan Elon Musk, uçan araba fikriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bugüne kadar uçan araba fikrine birçok şirket yaptırım yaptığını açıklamıştı. Bunların arasından önümüzdeki yıl ilk prototipini piyasaya süreceğini açıklayan Airbus ön plana çıkarken, Google'ın kurucularından Larry Page'in de Zee.Aero isimli bir şirkete 100 milyon dolar gibi bir yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. İş planlarının merkezinde arabalar olan bir başka büyük şirket Uber de 2026 yılına kadar, uçan araba fikrinin gelişeceği açıklamış ve bu yönde yaptığı çalışmaları duyurmuştu.

Bütün bu gelişmelere rağmen Elon Musk, uçan araba fikriyle trafik sorunumuzun çözülmeyeceğini savundu. Öncelikle geliştirilmekte olan birçok uçan araba modelinin VTOL yani dikey iniş ve kalkış özelliği bulunduğundan, bunların arabadan ziyade uçan araç bölümüne dahil edileceklerini söyleyen Musk, bu teknolojinin bir de kalkış pistine ihtiyaç duyacağının altını çizdi. Bununla birlikte uçan arabaların uçaklardan daha aşağıda seyretmeleri gerektiğinden, araçları o irtifada sabit tutabilmek için büyük bir enerji gerektiğini vurgulayan Musk, bu başarılsa bile çok fazla gürültü çıkacağını belirterek, aşağıda oturanlar için büyük bir rahatsızlık olacağını da söyledi. Elon Musk sözlerine, "eğer biri arabasının kontrolünü kaybederse, jantı ya jant kapağı bir giyotin gibi gökyüzünden düşebilir." şeklinde son verdi.

Elon Musk, sonra olarak bir tünel şirketine yatırım yapmış ve şehirlerin altına onlarca farklı katı olan tüneller açarak, trafik sorununu çözbileceğini iddia etmişti. Tünel şirketi kurmasının ardından böylesine açıklamalar yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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