Elon Musk’ı Durdurabilene Aşk Olsun!

Güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilen arabalar, Mars’ta kurulacak bir koloni ve Los Angeles'ta trafiği rahatlatmak için yer altı tünelleri kazmak gibi fikirlerin üreticisi, gerçek dünyanın Tony Stark’ı Elon Musk, yeni bir şirket daha kurdu. Neuralink isimli bu şirket, Musk’ın "insanlığa tehdit oluşturacağını" sıkça dile getirdiği yapay zekaya karşı insan beynini güçlendirmek için çalışacak.

Yapay zekada kaydedilen her türlü ilerlemenin, insanlığı daha da geride bıraktığını savunan Musk, yapay zekanın insanları tanıma ve anlamada yaşadığı eksikliği tamamlayabilmek adına çalışmalar yapan diğer şirketi Open AI'nin ardından, Neuralink’i de tıbbi araştırma şirketi olarak açtı. Aralarında; şarkıcı kuşlarının beynindeki sinirsel yolları araştıran Boston Üniversitesi profesörü Timothy Gardner, esnek elektrotlar ve nano teknoloji uzmanı Dr. Venessa Tolosa ve Kaliforniya Üniversitesi profesörü ve beynin hareketi nasıl kontrol ettiği konusunda uzman olan Phillip Sabes gibi bilim insanlarının da bulunduğu muhteşem bir ekibi işe alan Musk, beyine yerleştirilecek yapay sinirlerle bu organı geliştirmeyi deneyecek.

Konuyla ilgili bazı çatlak sesler şimdiden yükselmeye başladı. Bir grup insan beyninde yapılacak değişikliklerin yol açabileceği sıkıntılara dikkat çekerken, Elon Musk’un konuyla ilgili resmi açıklama da bulunmaması merakları iyice arttırıyor. Musk’ı ister çılgın bir girişimci, ister ileri görüşlü bir proje uzmanı olarak görün, yaptıkları ve yapacaklarıyla çağın en merak uyduran karakterlerinden biri olduğu kesinlikle yadsınamaz.