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Elon Musk'ın Space X Uzay Çalışmalarının Rakibi, Amazon'un Blue Origin'i

Space X Uzay Çalışmalarının Rakibi Amazon'un Blue Origin'i Olacak

Hepimiz Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı, yörüngeye roketler atan, uydular yerleştiren hatta Mars'a göz diken Space X çalışmalarından da tanıyoruz. Fakat rakibi Blue Origin hakkında çok şey bilmiyoruz.

Evet, Space X  uzay çalışmalarında rakipsiz değil. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un önderliğinde çalışmalar yapan uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, yeniden kullanılabilen roketler üretmeyi kafasına koymuş ve 2019 yılında fezayı fethetmeye hazırlanıyor.

Blue Origin roketlerinin Apollo 13'ü uzaya gönderen Saturn 5 serisi roketler kadar güçlü ve büyük olacağı söyleniyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Blue Origin roketlerinin gözdesini oluşturacak olan BE-4 mega jet motorlarının imalatına başlandığını duyurdu bile.

Yukarıda ki tanıtım videosundan da anladığımız kadarıyla Blue Origin aynı Space X mantığıyla çalışan geri dönümlü, defalarca kullanılabilecek olan bir gövdeye sahip. Space X'in Falcon 9 roketlerinden tek farkı, güçlü motorları ve büyüklüğü.

İki muti milyarder CEO arasındaki bu "kim daha uzağa işeyecek" rekabetinin sonucunu 2019'a girdiğimiz zaman göreceğiz, ancak Space X'in bu konuda hatırı sayılır bir yol aldığını da unutmayalım.

Blue Origin, Uzaya Giden Roketi Yeniden Dünyaya İndirmeyi Başardı!

Amazon'un Kurucusu Ay'a Kargo Taşımak İstiyor

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Yazar: - 08.03.2017

Elon Musk'ın Space X Uzay Çalışmalarının Rakibi, Amazon'un Blue Origin'i İçin Yorum Yaz

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