Askeri standartlarda bir şifreleme imkanı sunan Eluvium, kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Daha güvenli bir dünya için milli veri koruma çözümü olarak nitelendirilen Eluvium ile sabit diskinizdeki verileri şifreleyebiliyor ve hırsızlıkların önüne geçebiliyorsunuz.

Ülkemizde geliştirilen ilk yerli şifreleme yazılımı olan Eluvium, dosyalarınızı askeri standartlarda şifrelemenize imkan sağlıyor. Uzun süredir geliştirilen Eluvium'un Beta sürümü ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 256 bit şifreleme yapan Eluvium ile üçüncü tarafların verilerinize erişimlerini kısıtlayabiliyor ve sizin için önemli dosyaları güvende tutabiliyorsunuz. Veri hırsızlığını önemli oranda azaltan yerli yazılım ile siber alanda dışa bağımlılığımızın da azalması sağlanıyor. Milliyetçi duygulara sahipseniz ve şifreleme yazılımı arıyorsanız Eluvium'u mutlaka bilgisayarınıza indirmelisiniz. AES, Serpent, CAST6 ve Twofish gibi güvenilir şifreleme algoritmalarını kullanan Eluvium üst düzey bir güvenlik sağlayabiliyor.

Kombo şifreleme özelliğine de sahip olan yazılım ile güvenliğinizi de üst düzeye çıkarabiliyorsunuz. Eluvium'un en güzel özelliği ise tamamen internetten bağımsız çalışması. Bu da demek oluyorki Eluvium'u internet bağlantısına sahip olmadan da kullanabilirsiniz. Kendi içinde bir sürüm kontrol sistemine sahip olan yazılım en son güncellemeleri de otomatik olarak alabiliyor. Ayrıca yazılımda yer alan Wipe Disk özelliğiyle de silinmiş dosyalarınızı hızlı bir şekilde geri getirebiliyorsunuz. Şifreleme ve şifre çözme konularında liderliğe oynayan Eluvium'u mutlaka indirmelisiniz.

Eluvium yazılımını bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.