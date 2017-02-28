Email uygulamasıyla tüm e-posta hesaplarınızı tek bir uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.
Email uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan tüm posta hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo, Outlook, Office / Outlook 365, AOL ve IMAP posta hesaplarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilmenize olanak sağlayan Email uygulaması, size hız kazandıracak birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Hiçbir e-postayı kaçırmamanız için push bildirimler, sonraki e-postaya hızlı kaydırma ile geçiş, sadece önemli postalar için bildirim alabilme gibi faydalı özellikler sunan uygulamada, bildirim üzerinden e-postaları da yanıtlayabiliyorsunuz.
Yazışmalarınızda Google Drive’dan ek gönderebilme imkanı da sunan Email uygulamasında her zaman BCC kullanma, toplu düzenleme ve birleştirilmiş gelen kutusu gibi özellikler de yer alıyor.
Uygulama özellikleri:
- Etkileşimli push bildirimleri,
- Sonraki e-postayı görmek için kaydırma,
- Sadece önemli postalar için bildirim alabilme,
- Toplu düzenleme,
- Birleştirilmiş gelen kutusu,
- Bildirimden e-posta yanıtlama,
- HTML düzenleyici,
- Gerçek zamanlı senkronizasyon ilerleme göstergeleri,
- Google Drive’dan ek gönderme,
- Her zaman BCC kullan seçeneği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Easilydo Inc.
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