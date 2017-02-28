Email uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan tüm posta hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo, Outlook, Office / Outlook 365, AOL ve IMAP posta hesaplarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilmenize olanak sağlayan Email uygulaması, size hız kazandıracak birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Hiçbir e-postayı kaçırmamanız için push bildirimler, sonraki e-postaya hızlı kaydırma ile geçiş, sadece önemli postalar için bildirim alabilme gibi faydalı özellikler sunan uygulamada, bildirim üzerinden e-postaları da yanıtlayabiliyorsunuz.

Yazışmalarınızda Google Drive’dan ek gönderebilme imkanı da sunan Email uygulamasında her zaman BCC kullanma, toplu düzenleme ve birleştirilmiş gelen kutusu gibi özellikler de yer alıyor.

Uygulama özellikleri: