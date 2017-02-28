?     Geri Bildirim
Email
TamindirMobilİletişimEmail - Android Için E-Posta Uygulaması

Email

Email İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Email
Email
Email
Email
Email

Email uygulamasıyla tüm e-posta hesaplarınızı tek bir uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 34 dakika önce

Email uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan tüm posta hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo, Outlook, Office / Outlook 365, AOL ve IMAP posta hesaplarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilmenize olanak sağlayan Email uygulaması, size hız kazandıracak birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Hiçbir e-postayı kaçırmamanız için push bildirimler, sonraki e-postaya hızlı kaydırma ile geçiş, sadece önemli postalar için bildirim alabilme gibi faydalı özellikler sunan uygulamada, bildirim üzerinden e-postaları da yanıtlayabiliyorsunuz.

Yazışmalarınızda Google Drive’dan ek gönderebilme imkanı da sunan Email uygulamasında her zaman BCC kullanma, toplu düzenleme ve birleştirilmiş gelen kutusu gibi özellikler de yer alıyor.

Uygulama özellikleri:

  • Etkileşimli push bildirimleri,
  • Sonraki e-postayı görmek için kaydırma,
  • Sadece önemli postalar için bildirim alabilme,
  • Toplu düzenleme,
  • Birleştirilmiş gelen kutusu,
  • Bildirimden e-posta yanıtlama,
  • HTML düzenleyici,
  • Gerçek zamanlı senkronizasyon ilerleme göstergeleri,
  • Google Drive’dan ek gönderme,
  • Her zaman BCC kullan seçeneği.

Email için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Easilydo Inc.
Email QR Kodu Okutarak İndir

İletişim Popülerleri

  1. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengerAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması
  2. Facebook Messenger (APK)
    Facebook Messenger (APK)Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
  3. WhatsDog
    WhatsDogAndroid için WhatsApp'a Girenleri Gösteren Uygulama
  4. Snapchat
    SnapchatAndroid İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması
  5. LINE
    LINEAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması