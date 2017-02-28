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Email
TamindirMobilİletişimEmail - IPhone Ve IPad Için E-Posta Yönetim Uygulaması

Email

(iOS)
Email İndir Hemen İndir

134 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Email
Email
Email
Email
Email

Email uygulamasıyla tüm e-posta hesaplarınızı tek bir platform üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 27 dakika önce

Birden fazla e-posta hesabınız varsa, iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Email uygulamasıyla tüm hesaplarınızı tek bir platform üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Tüm e-posta hesaplarınızı bir arada yönetebilmenize olanak sağlayan Email uygulamasında; Gmail, Hotmail, Yahoo, iCloud, Office / Outlook 365, AOL ve IMAP posta hesaplarınızı kullanabiliyorsunuz. Oldukça pratik ve hız kazandıracak özellikler sunan uygulamada; push bildirimler, hızlı kaydırma ile sonraki e-postaya geçme, sadece önemli postalar için bildirim alma gibi özelliklerin yanında uygulamayı açmanıza gerek kalmadan, bildirim üzerinden e-posta yanıtlayabiliyorsunuz.

E-postalarınızda göndereceğiniz dosyalarınızı da Google Drive’dan seçebileceğiniz Email uygulamasında toplu düzenleme, birleştirilmiş gelen kutusu ve her zaman BCC kullan gibi işlevsel özelliklere de sahip olabilirsiniz. Eğer siz de tüm posta hesaplarınızı tek bir platformdan yönetmek istiyorsanız, Email uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Easilydo Inc.
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