EMCO Malware Destroyer bilgisayarınıza sızmış olan kötü amaçlı yazılımları temizlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir virüs temizleme programıdır.

Programın en büyük özelliği oldukça hızlı tarama yapabilmesidir. Bu özellik sayesinde saniyeler içinde sisteminizdeki virüsleri tespit ederek silebilirsiniz ve verimliliğinizden kayıp vermezsiniz.

Programı daha da öne çıkaran bir nokta 10.000'in üzerindeki tehdidi kapsayan geniş bir virüs veritabanına sahip olmasıdır. Çoğu yaygın tehdidin yanında az bilinen tehditlere karşı da koruma sunabilen program sık güncelleştirme sistemi sayesinde sürekli güncel kalmakta ve sizi en yeni tehlikelere karşı korumaktadır. Böylece kötü amaçlı yazılım silme konusunda sıkıntı yaşamazsınız.

Program diğer antivirüs yazılımları gibi gerçek zamanlı koruma sunmasa da yürütülen işlemleri tarama özelliği sayesinde arkaplanda çalışan ve aktif olan uygulamaları tarar ve virüs tehditlerini size bildirir.

Genel olarak bakıldığında program virüslerle, trojanlarla, solucanlarla, adwarelere ve kötü amaçlı yazılımlarla başa çıkabilen kullanışlı bir güvenlik programıdır.