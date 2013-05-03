?     Geri Bildirim
EMCO Malware Destroyer
TamindirWindowsGüvenlikAntivirüsEMCO Malware Destroyer - Virüs Temizleme Programı

EMCO Malware Destroyer

7.7.10.1135
EMCO Malware Destroyer İndir Hemen İndir

43.07 MB
Editör Puanı: 4/5
4
EMCO Malware Destroyer
EMCO Malware Destroyer
EMCO Malware Destroyer
EMCO Malware Destroyer
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

EMCO Malware Destroyer bilgisayarınıza sızmış olan kötü amaçlı yazılımları temizlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir virüs temizleme programıdır.

Programın en büyük özelliği oldukça hızlı tarama yapabilmesidir. Bu özellik sayesinde saniyeler içinde sisteminizdeki virüsleri tespit ederek silebilirsiniz ve verimliliğinizden kayıp vermezsiniz.

Programı daha da öne çıkaran bir nokta 10.000'in üzerindeki tehdidi kapsayan geniş bir virüs veritabanına sahip olmasıdır. Çoğu yaygın tehdidin yanında az bilinen tehditlere karşı da koruma sunabilen program sık güncelleştirme sistemi sayesinde sürekli güncel kalmakta ve sizi en yeni tehlikelere karşı korumaktadır. Böylece kötü amaçlı yazılım silme konusunda sıkıntı yaşamazsınız.

Program diğer antivirüs yazılımları gibi gerçek zamanlı koruma sunmasa da yürütülen işlemleri tarama özelliği sayesinde arkaplanda çalışan ve aktif olan uygulamaları tarar ve virüs tehditlerini size bildirir.

Genel olarak bakıldığında program virüslerle, trojanlarla, solucanlarla, adwarelere ve kötü amaçlı yazılımlarla başa çıkabilen kullanışlı bir güvenlik programıdır.

EMCO Malware Destroyer için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 3,641
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
EMCO Software

Antivirüs Popülerleri

  1. Avast Free Antivirus
    Avast Free AntivirusBedava Antivirüs Programı
  2. AdwCleaner
    AdwCleanerAdware ve Malware Temizleme Programı
  3. Multi Virus Cleaner
    Multi Virus CleanerÇoklu Virüs Temizleyici
  4. ESET NOD32 Antivirus
    ESET NOD32 AntivirusVirüs Temizleme Yazılımı
  5. Malwarebytes Anti-Malware
    Malwarebytes Anti-MalwareZararlı Yazılım Temizleme Programı