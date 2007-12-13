EMDB diye anılan Eric's Movie Database adlı yazılım film tutkunu hemen her kullanıcı için biçilmiş kaftan. Oldukça kolay kullanımlı bir arayüzle karşımıza çıkan yazılım sayesinde, sahip olduğunuz film arşivinin listesini (yada DVD arşivinizi) bilgisayarınıza geçirebilirsiniz.

Sadece film adını yazmanızın yeterli olduğu yazılımda filmle ilgili tüm veriler IMDB veritabanından alınıyor. Bu sayede afiş ön izlemesinden oyunculara kadar filmle ilgili tüm veriler kataloğunuzda yerini alacak.

DVD, VCD, DivX istediğiniz formattaki film arşivinizin detaylı bir listesini oluşturabileceğiniz bu program tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğide bulunmakta.