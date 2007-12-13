?     Geri Bildirim
EMDB
TamindirWindowsİş DünyasıERP/CRM Ve Yönetim UygulamalarıTakip Ve Bilgi Kaydı YönetimiEMDB - Film Arşivleme Programı

EMDB

2.70
EMDB İndir Hemen İndir

3.23 MB
Editör Puanı: 5/5
5
EMDB
EMDB
EMDB
EMDB
Can Çevrim Son güncelleme 8 dakika önce

EMDB diye anılan Eric's Movie Database adlı yazılım film tutkunu hemen her kullanıcı için biçilmiş kaftan. Oldukça kolay kullanımlı bir arayüzle karşımıza çıkan yazılım sayesinde, sahip olduğunuz film arşivinin listesini (yada DVD arşivinizi) bilgisayarınıza geçirebilirsiniz.

Sadece film adını yazmanızın yeterli olduğu yazılımda filmle ilgili tüm veriler IMDB veritabanından alınıyor. Bu sayede afiş ön izlemesinden oyunculara kadar filmle ilgili tüm veriler kataloğunuzda yerini alacak.

DVD, VCD, DivX istediğiniz formattaki film arşivinizin detaylı bir listesini oluşturabileceğiniz bu program tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğide bulunmakta.

EMDB için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
19 / 16,132
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Wicked & Wild Inc.

Takip ve Bilgi Kaydı Yönetimi Popülerleri

  1. Müşteri Takip ve Veresiye Defteri
    Müşteri Takip ve Veresiye DefteriÜcretsiz Takip ve Raporlama Programı
  2. Kütüphanem
    KütüphanemKütüphane Takip Programı
  3. H2ST Site ve Apartman Yönetimi
    H2ST Site ve Apartman YönetimiSite ve Apartman Yönetim Programı
  4. Huzursoft Müşteri Takip Programı
    Huzursoft Müşteri Takip ProgramıÜcretsiz Müşteri Takip Programı
  5. Adisyon Takip Programı
    Adisyon Takip ProgramıLokanta, Cafe, Restoran, Paket Servis İçin Kapsamlı Takip Programı