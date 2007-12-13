EMDB2.70
EMDB diye anılan Eric's Movie Database adlı yazılım film tutkunu hemen her kullanıcı için biçilmiş kaftan. Oldukça kolay kullanımlı bir arayüzle karşımıza çıkan yazılım sayesinde, sahip olduğunuz film arşivinin listesini (yada DVD arşivinizi) bilgisayarınıza geçirebilirsiniz.
Sadece film adını yazmanızın yeterli olduğu yazılımda filmle ilgili tüm veriler IMDB veritabanından alınıyor. Bu sayede afiş ön izlemesinden oyunculara kadar filmle ilgili tüm veriler kataloğunuzda yerini alacak.
DVD, VCD, DivX istediğiniz formattaki film arşivinizin detaylı bir listesini oluşturabileceğiniz bu program tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğide bulunmakta.
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EMDB 2.13 için mehmetkoysuAd Soyad dedi ki;
yav bu niye böyle film izliyemik
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EMDB 1.91 için kartal1958 dedi ki;
farklı bir arşiv programından bilgileri almıyor.mesela bende başka arşiv programı vardı onun içinde bulunan filmleri kendine katmıyor.
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EMDB 1.66 için mucahitkumser dedi ki;
harika bir program olmuş hemen indiriyorum.
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EMDB 1.49 için Ziyaretçi dedi ki;
müthiş bir program sinema severleri tatmin edicek nitelikte.....
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 19 / 16,132
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Wicked & Wild Inc.
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