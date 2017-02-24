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Emniyetten Çocuklara Uyarı: İnternette Canavarlar Var!

emniyet müdürlüğü çocukları internet kullanımı çin uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukları internetten korumak için bir çalışma başlattı. İnternetin masallara benzetildiği broşürlerde, "İnternet bir masal dünyası gibi büyülü… Masallarda cadılar varsa internette de kötü insanlar var" mesajı yer alıyor.

emniyet müdürlüğü çocukları internet kullanımı çin uyardı

Çocuklara, "Siz internette her zaman iyi bir kullanıcı olmaya çalışın, yasal olmayan ve başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçının" öğüdünde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, çocuklara kötü mesajlar almalarının onların suçu olmadığını, anne ve babalarına söylemekten de çekinmemeleri gerektiğini tembihliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışmasında, çocukların uygulamaları ebeveynlerin yanında indirmelerinin önemine de dikkat çekiyor. Özel bilgilerin paylaşılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Müdürlük, bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu olabilecekler için de uyardı.

Uyarılar arasında, akıllı telefonun satışı ve tamiri gibi durumlarda bilgilerin ele geçirilme ihtimali ve güvenilmeyen yerlerden gelen mesajlarda virüs bulunma olasılığından da bahsediliyor.

Unutmayın, telefonun kaybedilmesi ve çalınması durumunda, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nu arayarak telefonu iletişime kesilmesini kapatabilirsiniz. Cumhuriyet savcılığına IMEI numarasının yazılı şikayet dilekçesiyle başvurabilir, 155’i de arayabilirsiniz.

Yazar: - 24.02.2017

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