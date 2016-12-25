?     Geri Bildirim
Emojum
TamindirMobilKişiselleştirmeEmojum - IOS İçin Yerli Emoji Uygulaması

Emojum

Emojum İndir Hemen İndir

118 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Emojum
Emojum
Emojum
Emojum
Emojum

Artık nazar boncuklu emoji atabileceksiniz!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Emojum, iPhone ve iPad üzerinde çalışan bir emoji uygulamasıdır. 

Akıllı telefonlar çıktıktan sonra emojiler artık hayatımızın bir parçası oldular. Halihazırda uzun metrajlı filmleri dahi çekilmeye devam edilen emojiler, her mesajlaşmanın ana ögesi olma durumundalar. Fakat bizler için bu emojiler bazı eksiklikler içermermiyor da değiller. Bunların başında da şöyle ağız tadıyla nazar boncuğu göndermek ya da kahve emojisi atmak yerine ince belli bardak da çay göndermek zorundayız. Emojum da tam bunu çözmek için geliştirilmiş bir uygulama.

Amerika'da yaşayan 31 yaşındaki yazılımcı Deniz Hotamışgil tarafından geliştirilen bu uygulama ile artık iOS işletim sistemi kullanan tanıdıklarınıza, askerden Atatürk fotoğrafına, ince belli bardakta çaydan nazar boncuğuna birçok Türk kültürüne ait emoji göndermeniz mümkün olacak. Dünya üzerinde hergün 6 milyar emoji gönderildiği düşünülürse, artık bize ait şeylerin de böylesine uygulamalara girmeleri kaçınılmazdı. 

Emojum için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri.
Üretici:
Hota Labs
Emojum QR Kodu Okutarak İndir

Kişiselleştirme Popülerleri

  1. ZEDGE
    ZEDGEiPhone ve iPad için Ücretsiz Zil Sesi ve Duvar Kağıdı Uygulaması
  2. iOS 7 için Ücretsiz Zil Sesleri
    iOS 7 için Ücretsiz Zil SesleriiOS için Zil Sesi Uygulaması
  3. Bitmoji
    BitmojiiPhone İçin Kişisel Emoji Oluşturma Uygulaması
  4. LockScreen for iOS7
    LockScreen for iOS7iPhone ve iPad için Kilit Ekranı Uygulaması
  5. Air Keyboard
    Air KeyboardiPhone ve iPad İle Bilgisayar Klavye Kontrolü Uygulaması