Emojum
Artık nazar boncuklu emoji atabileceksiniz!
Emojum, iPhone ve iPad üzerinde çalışan bir emoji uygulamasıdır.
Akıllı telefonlar çıktıktan sonra emojiler artık hayatımızın bir parçası oldular. Halihazırda uzun metrajlı filmleri dahi çekilmeye devam edilen emojiler, her mesajlaşmanın ana ögesi olma durumundalar. Fakat bizler için bu emojiler bazı eksiklikler içermermiyor da değiller. Bunların başında da şöyle ağız tadıyla nazar boncuğu göndermek ya da kahve emojisi atmak yerine ince belli bardak da çay göndermek zorundayız. Emojum da tam bunu çözmek için geliştirilmiş bir uygulama.
Amerika'da yaşayan 31 yaşındaki yazılımcı Deniz Hotamışgil tarafından geliştirilen bu uygulama ile artık iOS işletim sistemi kullanan tanıdıklarınıza, askerden Atatürk fotoğrafına, ince belli bardakta çaydan nazar boncuğuna birçok Türk kültürüne ait emoji göndermeniz mümkün olacak. Dünya üzerinde hergün 6 milyar emoji gönderildiği düşünülürse, artık bize ait şeylerin de böylesine uygulamalara girmeleri kaçınılmazdı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri.
- Üretici:
- Hota Labs
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