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En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı

En Çok Kazandıran Meslekler Açıklandı

Dünyanın en önemli kariyer sitelerinden olan careercast.com web sitesi, gelecek için karar vermelerinde yardımcı olabilecek bir liste yayınladı. 2016 verilerinin değerlendirilerek düzenlenen bu liste değerli bir rehber niteliğinde. İşte dünyada en çok kazandıran meslekler.

2016 yılında en çok kazandıran mesleklerin başında teknolojik kariyerler başa güreşiyorlar. Daha çok ABD'de kazanılan maaşların göz önüne alındığı listeyi CNN.com.tr yayınladı.

Liste şöyle:

Veri bilimcileri ABD'de ortalama yıllık 128 bin 240 dolar kazanıyorlar. Petrol mühendisleri ise 130 bin dolarla hemen ardından geliyorlar.

Bir tıp kariyeri olan Ortodontistler ABD'de yılda 131 bin dolara yakın kazanabilirken, üst düzey yöneticilerin yıllık maaşı 173 bin doları biraz geçiyor.

ABD'de doktorlar 200 bin dolara yakın gelire sahip. Onları 205 bin dolar yıllık kazançla generaller izliyorlar.

careercast.com Amerika'da en çok kazanan mesleklerin ilk sırasına cerrahları yerleştirmiş. Cerrahlar yıllık olarak 357 bin dolar kazanıyorlar.

Teknoloji, mühendislik ve tıp alalarında kariyer yapanların oldukça fazla kazandığını bu listeden anlayabiliyoruz. Ancak halkla ilişkilerde ABD'de çok gelir getiren bir kariyer. Bu ülkede halkla ilişkiler yöneticileri 200 bin dolardan fazla kazanıyorlar.

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Yazar: - 14.02.2017

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