En İtibarlı Teknoloji Şirketleri Belli Oldu

Ünlü anket firması Harris Poll, 2017’nin en itibarlı teknoloji şirketlerini açıkladı. Amerika’daki 100 teknoloji şirketinin sıralandığı Harris anket sonuçlarına göre, listenin ilk sıralarında yer almayı başaran şirketler güvenilir, listenin sonuna kalanlarsa kötü itibarlı olarak belirlendi. Sıkı tutunun, sonuçlar biraz şaşırtıcı!

En Saygıdeğer Teknoloji Markası: Amazon

30 binden fazla kişinin görüşleri alınarak oluşturulan listede, Amerika Birleşik Devletleri’nin en itibarlı şirketi Amazon.com oldu. Apple’ın beşinci sıraya yerleştiği sıralamada, Google sekizinci, Tesla Motors da yerini dokuzuncu sıradan aldı. İlk 20’ye giren şirketler arasında, dizi ve film izleme platformu Netflix 18, dünyaca ünlü yazılım ve bilişim şirketi Microsoft 19. oldu. Sıralamanın diğer ucundaysa, AT&T 75, Sprint 85, Comcast 90 ve Charter Communications 93. sırada yer aldı.

Samsung’dan Rekor İtibar Kaybı

Koreli şirket 2015'te üçüncü, 2016'da yedinci sıradaydı. Dünyaca bilinen teknoloji devi, bu sene listeye ancak 49'uncu sıradan girebildi. Samsung’un yaşadığı bu büyük itibar kaybının sebebi olarak akla ilk olarak Galaxy Note 7 patlamaları geliyor.

Bir teknoloji şirketinin kötü itibara sahip olması, az para kazanacağı anlamına gelmese de, iyi bir üne sahip olmak, bu çaplardaki şirketler için oldukça önemli. Samsung’un önümüzdeki dönemde, kaybettiği güveni nasıl kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz sıralama hakkında ne düşünüyorsunuz?

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