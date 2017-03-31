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En Yaşlı Kadın Astronottan Yeni Bir Rekor Daha Geldi

en yaşlı kadın astronot

Sunita Williams’ın elinde tuttuğu, kadın astronot tarafından gerçekleştirilmiş en uzun kümülatif uzay yürüme rekoru yeniden kırıldı. 57 yaşındaki Peggy Whitson, 8. uzay yürüyüşünde toplamda 59 saatlik uzay yürüyüşünü aşarak yeni rekortmen oldu.

whiston uzay yürüyüş rekoru

NASA astronotu Shane Kimbrough ile birlikte, Basınçlı Eşleşme Adaptörü-3’ün (PMA-3) kablo ve elektrik bağlantılarını takmak ve Uluslararası Uzay İstasyonunun ‘Huzur’ Modülüne dört termal koruma kalkanı yerleştirmekle görevlendirilen Whitson, tüm bu işlemler sırasında 6 buçuk saat boyunca uzayda yürüdü ve yeni rekorun sahibi oldu. Ünlü astronot aynı zamanda geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki en yaşlı kadın astronot ünvanın da sahibi olmuştu.

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Yazar: - 31.03.2017

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