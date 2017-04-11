En Yerli Elektrikli Araba 'İsimsiz Kahraman' Oldu

TÜBİTAK’ın düzenlediği, 12. Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında 5. olan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrenci ve akademisyenleri tarafından tasarlanan ‘İsimsiz Kahraman’, TÜBİTAK ‘Yerlilik’ ödülünün de sahibi oldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 20 kişilik ekiple, 3 aylık sürede 36 bin Türk Lirası’na mal edilen araç, 170 kilo ağırlığında ve saatte 120 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tüm parçaları yerli imkanlarla karşılanan ‘İsimsiz Kahraman’, katıldığı yarışlarda maliyeti kendinden çok daha fazla olan araçları ardında bırakmayı başardı.

AA muhabirine konuşan SDÜ Elektrikli Araçlar Koordinatörü Hidayet Yıldız, “Yaptığımız araç yerlilik statüsündeki verilerin hepsini tamamlamış, 2016 yarış sonuçlarında, 2017 Yerlilik Ödülü'nü alacağı TÜBİTAK yetkilileri tarafından teyit edilmiştir. 10 bin liralık ödülümüzü ağustos ayında alacağız." açıklamasında bulundu.

Geçici olarak İsimsiz Kahraman olarak anılacak aracın henüz ismini belirlemediklerini aktaran Yıldız, "İsmini kendisinin hak etmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Şimdilik isimsiz olan kahraman, Ağustos 2017'de düzenlenecek 13. Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında şampiyon olması halinde gerçek ismine kavuşacak. Kahramanın tüm yapım ayrıntıları için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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