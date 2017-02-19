Endless Arrows, kolaydan zora doğru ilerleyen bölümler içeren küp ilerletme oyunu. Sadece Android platformunda indirilebilir olan bulmaca oyununda ok yönlerine dikkat ederek küpü hedef noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Rastgele oluşturulmuş bölümlerde bizi küple baş başa bırakan oyunda ilerlemek bir hayli zor. Baştaki bölümlerde olmasa da kafa yormadan geçemeyeceğiniz zorlukta ok işaretleriyle dolu bölümlerle karşı karşı geliyorsunuz. Sadece ok yönünde ilerleyebilen ve tamamen sizin kontrolünüzde olmayan küpü belirtilen noktaya taşımak bazen saatlerinizi alabiliyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her cihazda ve her yerde rahat oynanış sunan Endless Arrows, düşünmeye iten bulmaca oyunlarından hoşlananların dikkatini çekmeyi başarıyor.