Endless Arrows, iPhone ve iPad’de oynanabilen 100 mb altı bulmaca oyunu. Küpü platformdaki ok işaretlerine dikkat ederek hedef noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bölümleri geçtikçe oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz. Düşünmeye iten bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım.

Rastgele oluşturulmuş, sonsuza dek gittiğini düşüneceğiniz bölümler içeren küp ilerletme (yuvarlama) oyununda amacınız küpü birkaç adım ötenizdeki işaretli bölgeye getirmek. Küp, sadece ok işaretlerinin yönü doğrultusunda hareket ediyor ve kendiliğinden yuvarlandığından fazla düşünme lüksünüz yok. Platformun dışına çıktığınızda anda bölüme baştan başlıyorsunuz.