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Endless Arrows
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Endless Arrows

Endless Arrows İndir Hemen İndir

87 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Endless Arrows
Endless Arrows
Endless Arrows
Endless Arrows
Endless Arrows

Küpü işaretli noktaya taşımalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Endless Arrows, iPhone ve iPad’de oynanabilen 100 mb altı bulmaca oyunu. Küpü platformdaki ok işaretlerine dikkat ederek hedef noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bölümleri geçtikçe oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz. Düşünmeye iten bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım.

Rastgele oluşturulmuş, sonsuza dek gittiğini düşüneceğiniz bölümler içeren küp ilerletme (yuvarlama) oyununda amacınız küpü birkaç adım ötenizdeki işaretli bölgeye getirmek. Küp, sadece ok işaretlerinin yönü doğrultusunda hareket ediyor ve kendiliğinden yuvarlandığından fazla düşünme lüksünüz yok. Platformun dışına çıktığınızda anda bölüme baştan başlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Gold Plate Games
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