Endless Arrows
Küpü işaretli noktaya taşımalısınız.
Endless Arrows, iPhone ve iPad’de oynanabilen 100 mb altı bulmaca oyunu. Küpü platformdaki ok işaretlerine dikkat ederek hedef noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bölümleri geçtikçe oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz. Düşünmeye iten bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım.
Rastgele oluşturulmuş, sonsuza dek gittiğini düşüneceğiniz bölümler içeren küp ilerletme (yuvarlama) oyununda amacınız küpü birkaç adım ötenizdeki işaretli bölgeye getirmek. Küp, sadece ok işaretlerinin yönü doğrultusunda hareket ediyor ve kendiliğinden yuvarlandığından fazla düşünme lüksünüz yok. Platformun dışına çıktığınızda anda bölüme baştan başlıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gold Plate Games
Bulmaca Popülerleri
- Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
- Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
- Anlat BanaiPhone ve iPad için Bilgi Yarışması Oyunu
- Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
- Pet Rescue SagaiPhone, iPad, iPod touch için Bulmaca Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı