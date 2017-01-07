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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'Halkın Yüzde 90’ı Yaz Saatinden Memnun' Dedi

Halkın Yüzde 90’ı Yaz Saatinden Memnun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hiçbir kaynak göstermeksizin halkın yüzde 90’ının yaz saatinden memnun olduğunu beyan etti.

Uzun zamandır yaz saati ile ilgili eleştiriler basında yer alıyordu. Özellikle öğrencilerin karanlıkta uyanıp yola koyulması nedeniyle eleştirilen düzenlemenin değişmeyeceği daha önce açıklanmıştı. Bu gibi şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ders zilinin daha geç çalması için çalışma yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu sistem de pek uygulanamadı. Yaz saati uygulamasının iptali için kısa sürede 110 bin imza toplanmış olsa da bu girişim de sistemin normale dönmesi için bir sebep teşkil etmedi.

Oysa Albayrak tüm eleştirilere rağmen gayet pembe bir tablo çizerek olaya başka türlü bakıyor. Yaz saati uygulamasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve uygulamanın devam etmesinin daha sağlıklı olacağına karar verdiklerini söyleyen Albayrak, “Aldığımız bir kararın yüzde 100 pozitif yorum alması mümkün değil, ancak yüzde 80-90’ı çok olumlu yorumlar oldu. Yüzde 10-20 vatandaşlarımızdan farklı yorumlar aldığımız ve değerlendirdiğimiz bir süreç var” diyor. A Haber ajansına verdiği bu demeçte Albayrak, söz konusu veriler için herhangi bir kaynak belirmedi. 

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Yazar: - 07.01.2017

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