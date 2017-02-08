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Engadget

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Engadget
Engadget
Engadget
Engadget

Güncel haberleri takip edebiliyor ve dilerseniz anında paylaşabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Popüler haber sitesi Engadget'ın resmi Android uygulaması olan Engadget, güncel haberlere anında ulaşmanızı sağlıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile gündemden her an haberdar olabiliyorsunuz.

Basit arayüzü ve kolay kullanışı ile karşımıza çıkan Engadget uygulaması, günlük önemli haberleri okumanızı sağlayan bir platformdur. Uygulama ile teknolojinin önde gelen şirketlerini takip edebiliyor ve ilgi alanınıza giren konuları belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan "kaydet" özelliğiyle ilginizi çeken bir haberi daha sonra okumak için kaydedebiliyorsunuz. Engadget.com üzerindeki tüm haberleri edinebilmenizi sağlayan uygulama başarılı arayüzü ve zengin içeriğiyle de dikkat çekiyor. Tablet ve telefonlar için optimize edilmiş olan Engadget, aynı zamanda açtığınız videoları arka planda oynatabiliyor. Favori haberlerinizi kaydedebileceğiniz, anlık haberler anında öğrenebileceğiniz Widget desteği ve daha pek çok özelliği Engadget ile bulabiliyorsunuz.

Engadget uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
AOL Inc.
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