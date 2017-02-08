Engadget(Android)
Güncel haberleri takip edebiliyor ve dilerseniz anında paylaşabiliyorsunuz
Popüler haber sitesi Engadget'ın resmi Android uygulaması olan Engadget, güncel haberlere anında ulaşmanızı sağlıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile gündemden her an haberdar olabiliyorsunuz.
Basit arayüzü ve kolay kullanışı ile karşımıza çıkan Engadget uygulaması, günlük önemli haberleri okumanızı sağlayan bir platformdur. Uygulama ile teknolojinin önde gelen şirketlerini takip edebiliyor ve ilgi alanınıza giren konuları belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan "kaydet" özelliğiyle ilginizi çeken bir haberi daha sonra okumak için kaydedebiliyorsunuz. Engadget.com üzerindeki tüm haberleri edinebilmenizi sağlayan uygulama başarılı arayüzü ve zengin içeriğiyle de dikkat çekiyor. Tablet ve telefonlar için optimize edilmiş olan Engadget, aynı zamanda açtığınız videoları arka planda oynatabiliyor. Favori haberlerinizi kaydedebileceğiniz, anlık haberler anında öğrenebileceğiniz Widget desteği ve daha pek çok özelliği Engadget ile bulabiliyorsunuz.
Engadget uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- AOL Inc.
Haber ve Dergi Popülerleri
- Lig TVAndroid İçin Lig TV Uygulaması
- MYNET Haber GündemAndroid için MYNET Haber Gündem Uygulaması
- A HaberAndroid için A Haber Uygulaması
- SözcüAndroid İçin Sözcü Gazetesi Uygulaması
- MSNAndroid için MSN Uygulaması
Engadget Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı