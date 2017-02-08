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Engadget
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Engadget

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64.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Engadget
Engadget
Engadget
Engadget

Teknolojiye dair güncel haberleri anında öğrenebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Engadget, dünyanın önde gelen teknolojik haber platformu Engadget.com'un iOS cihazlara özel olarak geliştirilmiş bir uyarlamasıdır. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile haberleri anında okuyabiliyorsunuz.

Teknoloji haberlerine tutkun biriyseniz eğer Engadget.com'dan mutlaka haberiniz vardır. Dünyanın popüler teknoloji haber siteleri arasındaki yerini koruyan Engadget.com'da yer alan tüm haberleri anında okumanıza imkan sağlayan Engadget, güncel haberleri takip etmenizi sağlıyor. Site üzerindeki tüm içeriklere kolay bir şekilde ulaşmanızı da sağlayan Engadget, sahip olduğu işlevsel özellikleriyle de okuyucularına kolaylıklar sağlıyor. Uygulamada yer alan "kaydet" özelliği ile ilginizi çeken haberleri kayıt altına alabiliyor ve daha sonra tekrar gözden geçirebiliyorsunuz. Tablet ve telefonlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulamada aynı zamanda arka planda video oynatma özelliği de yer alıyor. Widget desteği de sunan uygulama, anlık haberleri kaçırmamanızı sağlıyor. 

Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan Engadget, teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini çekecektir. Eğer bu tür haberlerden hoşlanan biriyseniz Engadget uygulaması mutlaka telefonunuzda olmasa gerekiyor.

Engadget uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
AOL Inc.
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