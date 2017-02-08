Engadget, dünyanın önde gelen teknolojik haber platformu Engadget.com'un iOS cihazlara özel olarak geliştirilmiş bir uyarlamasıdır. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile haberleri anında okuyabiliyorsunuz.

Teknoloji haberlerine tutkun biriyseniz eğer Engadget.com'dan mutlaka haberiniz vardır. Dünyanın popüler teknoloji haber siteleri arasındaki yerini koruyan Engadget.com'da yer alan tüm haberleri anında okumanıza imkan sağlayan Engadget, güncel haberleri takip etmenizi sağlıyor. Site üzerindeki tüm içeriklere kolay bir şekilde ulaşmanızı da sağlayan Engadget, sahip olduğu işlevsel özellikleriyle de okuyucularına kolaylıklar sağlıyor. Uygulamada yer alan "kaydet" özelliği ile ilginizi çeken haberleri kayıt altına alabiliyor ve daha sonra tekrar gözden geçirebiliyorsunuz. Tablet ve telefonlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulamada aynı zamanda arka planda video oynatma özelliği de yer alıyor. Widget desteği de sunan uygulama, anlık haberleri kaçırmamanızı sağlıyor.

Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan Engadget, teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini çekecektir. Eğer bu tür haberlerden hoşlanan biriyseniz Engadget uygulaması mutlaka telefonunuzda olmasa gerekiyor.

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