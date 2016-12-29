English Listening ESL
English Listening ESL uygulamasıyla İngilizce’yi kolaylıkla öğrenebilir ve pratik yaparak geliştirebilirsiniz.
English Listening ESL uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce’yi kolaylıkla öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz.
İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik geliştirilen English Listening ESL uygulaması, 8 farklı kategoride sizleri sıkmadan keyifli bir şekilde dil öğrenmenizde yardımcı oluyor. Dil bilgisi, İngilizce sözler, İngilizce kelimeler, 6 dakikada İngilizce, iş hayatında İngilizce gibi farklı kategoriler sunan uygulamada dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz.
Kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir bölüm de sunan uygulamada yardımcı sesler, kelime listesi ve İngilizce sözlük gibi özellikleri de kullanabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan diğer kullanıcılarla sohbet ederek dilinizi geliştirebileceğiniz uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.
Özellikler
- Çevrimdışı kullanım,
- Ana dili İngilizce olan diğer kullanıcılarla sohbet edebilme,
- İngilizce sözlerin sürekli güncellenmesi,
- 8 farklı kategoride İngilizce Öğrenme Programı,
- Otomatik güncellemeler ile yeni derslerin eklenmesi,
- İngilizce sözlük,
- İngilizce quizler.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Yobimi Group
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