Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan şirket hesaplarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Bankacılık alanında fark yaratan bir girişim olan Enpara.com’un Şirketim servisi için sunulan uygulama sayesinde şirket hesaplarınıza ulaşabilme, para transferleri ve çeşitli onay işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Şirketiniz adına yeni hesap açabileceğiniz ya da mevcut hesaplarınızı da kapatabileceğiniz uygulamada para transferlerinizi gerçekleştirebilir ve onay bekleyen işlemleri de onaylayabilirsiniz.

Eğer sizin de Enpara.com Şirketim hesabınız varsa, tüm işlemlerinizi şube veya ATM’ye gitmeden birkaç tıkla gerçekleştirebileceğiniz Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: