Epic Pool, bulmaca öğeleri içeren farklı bir bilardo oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Üç top bilardo oynamayı seviyor ve fazlasıyla kolay buluyorsanız bu oyunu tavsiye ederim. İndirmek ve oynamak ücretsiz…

Online oynanan, farklı modlar içeren bilardo oyunlarından farklı olarak masada sadece toplar yer almıyor. Şişe, kutu, vantilatör, çanta ve daha nice obje bilardo masasında karşınıza çıkıyor. Üç top bilardo zaten zor bir oyunken bir de masanın farklı yerlerine yerleştirilmiş bu objeler atışı daha da zorlaştırıyor. İlk bölümlerde çıkan çizgilere göre pozisyonunu ayarlayarak zorlanmadan en iyi atışı yapabiliyorsunuz ancak öğretici bölümü atladığınızda çizgilerin de kaybolmasıyla atışlarınızı hesaplayarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca sınırlı sayıda atış denemesi yapabiliyorsunuz.