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Erin: The Last Aos Si
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Erin: The Last Aos Si

Erin: The Last Aos Si İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Erin: The Last Aos Si
Erin: The Last Aos Si
Erin: The Last Aos Si
Erin: The Last Aos Si

Erin: The Last Aos Si'de güzel bir hikaye bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 24 dakika önce

Erin: The Last Aos Si retro tarzda bir görünüme sahip olan ve hikayesiyle dikkat çeken bir mobil RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerlnize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Erin: The Last Aos Si'de bizi Kelt mitolojisinden esinlenen bir hikaye bekliyor. Antik çağlardaki İskoçya'da geçen oyunda Erin adlı kahramanımızın macerasına katılıyoruz. Oyundaki bütün olaylar felaket tanrısı Balor'un dünyayı yok etmeye karar vermesiyle başlıyor. Biz ise Balor'u durdurmak için gönüllü olan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Balon'u mağlup edebilmek için farklı toprakları keşfetmemiz ve hizmetkarlarıyla savaşmamız gerekiyor.

Sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip olan Erin: The Last Aos Si'de büyülerimizi taktiksel bir şekilde kullanarak düşmanlarımızla çarpışmamız gerekiyor. Düşmanlarımız bize ilginç sürprizler hazırlayabiliyor, bu nedenle taktiklerimizi oyunun gidişatına göre belirlememiz gerekiyor. Sıradan düşmanların yanısıra bölüm sonu canavarlarıyla da savaşabiliyoruz.

Erin: The Last Aos Si'de savaşları kazandıkça kahramanımız seviye atlayabiliyor ve bu sayede yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. 15 farklı mekanı ziyaret edebildiğimiz oyun uzun bir senaryo sunuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.2 ve üzeri
Üretici:
Daniel Franko
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