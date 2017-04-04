Erin: The Last Aos Si eğer hikaye odaklı oyunları seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir rol yapma oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir bir RPG olan Erin: The Last Aos Si'de Kelt mitolojisinden esinlenen bir macera bizi bekliyor. Bu macerada antik İskoçya topraklarına konuk oluyoruz. Oyundaki olaylar ise felaket tanrısı Balor'un dünyayı yok etmek istemesiyle başlıyor. Biz Balor'u durdurabilmek için uzun bir yolculuğa çıkıyor ve maceramıza başlıyoruz.

Erin: The Last Aos Si'de birçok farklı mekanı ziyaret ederken farklı yaratıklarla büyü gücümüzü kullanarak savaşabilmekteyiz. Bunun yanında oyunda güçlü bölüm sonu canavarları da yer alıyor. Sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip oyun bu nedenle bize taktiksel savaşlar sunuyor. Ayrıca düşmanlarımız bizi ters köşe yapabilecek hamleler yapabiliyor, bu nedenle taktiklerimizi karşımızdaki düşmana göre belirlememiz gerekiyor.

Retro tarzda grafiklere sahip olan Erin: The Last Aos Si'de görevleri tamamlayarak ve oyunda ilerleyerek seviye atlayabilir ve kahramanınıza yeni yetenekler kazandırabilirsiniz.