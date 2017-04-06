Escape Game: Hakone, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir odadan kaçış oyunudur. Oyunda bir odaya kapalı kalıyorsunuz ve farklı bulmacaları çözerek odadan çıkmaya çalışıyorsunuz.

Dikkatli olmanızı girektiren bir oyun olan Escape Game: Hakone, odadan kaçma kurgusu üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bulmacaları ortaya çıkarmalı ve çözmelisiniz. Bulmacaların cevaplarını ise odanın herhangi bir yerinde bulabiliyorsunuz. Bu nedenle odada gezinirken dikkatli olmalısınız. Gördüğünüz her detay yeni bir bulmacanın cevabı olabilir. Bulmacaları çözdükçe yeni bulmacaların cevaplarını ortaya çıkarabiliyorsunuz. Tam bir macera oyunu olan Escape Game: Hakone ile dikkatinizi de ölçebiliyorsunuz. En kısa sürede odadan kaçmanız gerekiyor. Zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyun 3 boyutlu olarak oynanıyor. Bana göre bu oyun bir karakteri yönlendirebilseydik daha eğlenceli bir oyun olabilirdi.

Eğer gizem ve bulmaca çözme oyunlarını seviyorsanız Escape Game: Hakone'yi mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Escape Game: Hakone oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.