Escape Game: Hakone, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir odadan kaçış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.

Dikkat seviyesini ölçebilen harika bir odadan kaçış oyunu olan Escape Game: Hakone, 3 boyutlu bir odada geçen bulmaca oyunu olarak nitelendirilebilir. Oyunda odada geziniyor ve birbirinden zorlu bulmacaları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Odada gezinirken dikkatli olmalı ve tüm bulmacaları çözmelisiniz. Odadaki her bir nesne yeni bir bulmacanın cevabını içerebiliyor. Bu nedenle odada gezerken dikkatli olmalısınız. Örneğin dolabın kapaklarındaki resmi tamamlamak için komidinin üzerindeki dergide yer alan resimden faydalanabiliyor ve yeni bir bulmacanın cevabını dolapta bulabiliyorsunuz. Oldukça merak uyandırıcı bir kurguya sahip olan Escape Game: Hakone'yi mutlaka denemelisiniz.

Öte yandan bana göre bu oyunda bir karakteri yönetseydik daha eğlenceli bir oynanış sağlanabilirdi. Onun dışında oyun oldukça kaliteli görselleri içeriyor. Eğer gizem ve bulmaca çözme oyunlarını seviyorsanız Escape Game: Hakone'yi mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Escape Game: Hakone oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.