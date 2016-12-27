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Escape the Lighthouse Island
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Escape the Lighthouse Island

(Android)
Escape the Lighthouse Island İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Escape the Lighthouse Island
Escape the Lighthouse Island
Escape the Lighthouse Island
Escape the Lighthouse Island
Escape the Lighthouse Island

Deniz fenerine giden yolu bulmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Escape the Lighthouse Island, etraftaki parçaları toplayarak ilerlemeye dayanan kaçış oyunları sevdiğiniz tür arasındaysa oynamanızı istediğim bir yapım.

Android platformunda satın alım içermeyen nadir kaçış oyunlarından biri olan Escape the Lighthouse’da klasik oynanış hakim ancak gerek hikaye gerekse de görsel çizimleriyle farklılık yaratılmış. Hikayeden kısaca bahsetmem gerekirse; Kendimizi korkunç bir baş ağrısıyla uyanmış olarak buluyoruz. Bize neler olduğunu, nerede olduğumuzu hatta ismimizi dahi hatırlamıyoruz. Sonrasında bize neler olduğunu açıklayacak birilerini bulmak veya en azından soğuktan korunmak için biraz uzağımızda bulunan deniz fenerine doğru yol alıyoruz.

Tabii ki deniz fenerinin yolunu bulmak kolay olmuyor. Objeleri toplamamız, işe yarar hale getirip kullanmamız gerekiyor. Maceramız boyunca birçok bulmacayla karşılaşıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Big Bad Bros
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