Escape the Lighthouse Island(iOS)
Deniz fenerinin yolunu bulmalısınız.
Escape the Lighthouse Island, nasıl geldiğimizi bilmediğimiz bir adadan kaçmaya çalıştığımız bol bulmacalı bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren yapımda hem soruların yanıtını bulmak hem de soğuktan korunmak için deniz fenerine ulaşmamız gerekiyor.
Şiddetli baş ağrısıyla uyanan, nerede olduğunu hatta ismini dahi hatırlamayan bir karakterin yerine geçtiğimiz oyunda çevredeki objeleri toplayarak kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor ve bulmacaları çözmek için kafa patlatıyoruz. İpuçları yakalayıp sonuca ulaşmak hem vakit alıyor hem de kolay olmuyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- angel oliva mangas
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Escape the Lighthouse Island Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı