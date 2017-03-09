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Eski Macera Oyunlarından Syberia II Ücretsiz Oldu

Fransız Microids firması tarafından geliştirilen eski macera oyunu serisi Syberia'nın 2.oyunu tamamen ücretsiz oldu.

Benoit Sokal tarafından senaryosu yazılıp yönetmenliği yapılan ve 2004 yılında piyasaya sürülen macera ve bulmaca çözme oyunu Syberia II yalnızca PC platformunda oynanabiliyor. Electronic Arts firması da bu efsanevi oyun artık çok eskidiğinden dolayı Origin üzerinde ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu linke tıklayarak Syberia II'nin Origin sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu hareket aslında yakın zamanda çıkacak olan Syberia III'ün bir reklamı niteliğinde de sayılabilir.

Syberia serisinin en yeni versiyonu olacak olan Syberia III, 20 Nisan tarihinde Avrupa'da, 25 Nisan tarihinde ise Kuzey Amerika'da oyuncularla buluşacak. Bu yeni oyun ise eski oyunlardan farklı olarak PC platformunun yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da çıkış yapacak. Yeni oyunda da geliştirici firma, dağıtımcı firma ve tasarımcı kişi önceki oyundakilerle tamamen aynı olduğundan dolayı ilk oyunlardaki nostaljik havanın ve ruhun bozulmayacağını tahmin etmek mümkün.

İndir1.4 GB
Syberia 2 Android
Syberia 2 Android Android için Macera Oyunu

İndir1.44 GB
Syberia 2 iOS
Syberia 2 iOS iPhone ve iPad için Macera Oyunu

İndir
Syberia 3
Syberia 3 Point & Click Macera Oyunu

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Yazar: - 09.03.2017

Eski Macera Oyunlarından Syberia II Ücretsiz Oldu İçin Yorum Yaz

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