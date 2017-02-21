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Eski Sürüm Android Kullananlar Artık Google Uygulama Mağazasından Faydalanamayacak

Eski Sürüm Android Kullananlar Artık Google Uygulama Mağazasından Faydalanamayacak

Google Android sistemi yeni sürüm işletim sistemleri çıkarırken, eski sürümleri de yavaş yavaş terk ediyor ve destek vermeyi bırakıyor.

Geçen hafta Google Play Hizmetleri 10.2 sürümünün yayınlanmasıyla Gingerbread ve Honeycomb resmi olarak geride bırakıldı. Bu işletim sistemleri ile çalışan telefonlar artık mağazadan faydalanmayacaklar. Kısaca bu özelliğin kullanılamaması demek Android 2.3 sürümlerinin artık terk edilmesi anlamına da geliyor. Android ekosistemine şimdilik işlevsel olan en eski sürüm Android 4.0 Ice Cream Sandwich olarak görünüyor ama bu sürümün de suyu çok yakında ısınabilir. En popüler sürüm olan 5 yaşına gelmiş olan Jelly Bean ve Kit Kat bile çok yakında çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler.

Öte yandan Google Google, geçtiğimiz Kasım ayında Android SDK 10.0'ı yayınladığında Android 2.3 sürümlerinin bu akıbeti hakkında küçük bir uyarıda yapmıştı. SDK 10.2 ve sonrası yeni gelecek sürümlerde Android işletim sisteminden bazı antika olmaya yüz tutmuş sürümlere desteğin duracağına artık kesin gözüyle bakabiliriz

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Yazar: - 21.02.2017

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