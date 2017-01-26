Eski Xiaomi Başkan Yardımcısı Hugo Barra Facebook'a Katıldı

Geçmişte Google'ın Android bölümündeki kilit isimlerden biri olan ve geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Hugo Barra, Facebook'a katıldı. 22 Ocak tarihinde Xiaomi'den ayrıldığını duyurmasının ardından, bir sonraki durağı merak edilen Barra, kısa süre sonra yeni durağını açıklamış oldu. Xiaomi'de 3 yıl görev yaptıktan sonra Silikon Vadisi'ne dönen kilit isim, Oculus Rift'de dahil olmak üzere, Facebook'un tüm VR (sanal gerçeklik) çalışmalarına öncülük edecek.

Hugo Barra, Oculus CEO'su Brendan Iribe'nin Facebook'a ait sanal gerçeklik şirketinin rotasını belirleyecek. Oculus'un bilgisayar odaklı sanal gerçeklik çabalarını ön plana çıkaran bir yol izlemesi bekleniyor.

Mark Zuckerberg, Android'in eski yöneticisini, dünyanın önde gelen mobil işletim sistemini geliştirmesine yardımcı olması, VR ve AR'nin bir sonraki büyük platformlar olacağını inanması nedeniyle takıma dahil ettiğini belirtti. Zuckerberg ayrıca, Facebook'un kitlelere sanal gerçekliği yaymak için önümüzdeki 10 yılda 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını da açıkladı.

Hugo Barra, Xiaomi'den ayrılması hakkında duyuru yaptığında, Silikon Vadisi'ne döneceğinin sinyallerini vermişti. Şimdi ise yeni görevine "başlamak için sabırsızlanıyor" gibi görünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Barra, "AR/VR'ın sadece bilim-kurgu tasvirleri olduğu bu zamanlarda sanal gerçeklikte çalışmak benim için bir rüya. Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan sektörümüzde devrimsel teknolojilere girmeyi ve onu büyük kitlelere sunmaktan daha büyük bir şey olmadığını öğrendim" dedi.

Bakalım Hugo Barra öncülüğünde Facebook, sanal gerçeklik teknolojilerinde nasıl devrimler yaratacak. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hugo Barra Xiaomi'den Ayrıldı