Eskişehir'de Yaşayan Genç, Köpeği İçin Zaman Ayarlı Makine Yaptı

Eskişehir'de yaşayan ve lise 2. sınıf öğrencisi Enes Can Yaldız, uzun süre ayrı kaldığı köpeğini beslemek için zaman ayarlı yemleme makinesi yaptı. Genç hayvansever, bütün zorluklara rağmen köpeğini beslemek istediğini ve 50 liraya mal ettiği yemleme makinesini geliştirmek istiyor.

İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı habere göre, babasından sürekli bir köpek isteyen Enes Can Yaldız, besleyecek yer bulunmadığı için sürekli reddediliyordu. Bu sevdasından hiç vazgeçmeyen genç, köpeği köyde besleme fikrini ailesine sundu. Hem köydeki komşularını rahatsız etmek istemeyen hem de zorlu kış şartlarından ötürü isteği reddeden aile, Enes'in yemleme makinesi fikrini duyunca desteklemeye karar verdi. Ailesinden maddi yardım alan Enes, kısa sürede ürettiği zaman ayarlı yemleme makinesi ile tekrardan ailesinin karşısına çıktı. Baba Süleyman Yaldız bu sefer Enes'e köpek besleme iznini verdi ve haftada bir kez makineye yem koymak için oğluyla birlikte köye gidiyor.

Makine yapma fikrinin nereden geldiğini anlatan Enes Can Yaldız, "Babamdan bir köpek istedim. Köpeği köye bırakmamız gerekiyordu. Köye bıraktığımız zaman da yemlemesi çok sıkıntı olacaktı. Sonuçta köyde kimse durmuyor. Benim de aklıma, biz olmadığımız zaman köpeği yemlemesi için bir makine yapmak geldi. Gerekli malzemeleri aldım, sonra bir akrabamdan dolap yapmasını istedim. Motosiklet aküsü de kullanarak, bir makine ortaya çıkardım. Köpeğim makineyi çok garipsemedi. Ses gelince yemini yemeye koşuyor" dedi.

Makinesini geliştirmek için belediyelerden ve TÜBİTAK'dan da destek bekleyen Yaldız, "Makineyi daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Ayrıca kışın yanına su da koymam gerekiyor. Suyun donmaması için, ısıtıcı bir sistem de yapmayı düşünüyorum. Ayrıca aküye enerji sağlamak için rüzgar ve güneşten faydalanmak istiyorum. Köyümüz yüksek rakımlı bir yerde, rüzgar bol olduğu için rüzgar enerjisinden daha çok yararlanırım diye düşünüyorum. Belediyelerden ve TÜBİTAK'dan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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