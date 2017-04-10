Esnek Bellek Mimarisi ile Katlanabilir Telefonların Önü Açılıyor

Bilindik flaş belleklerden daha ucuz, yüksek kapasiteli, çevre dostu ve esnek malzemeden üretilmiş yeni nesil bellekler, bu özellikleriyle katlanabilir telefonlar için biçilmiş kaftan olarak değerlendiriliyorlar.

Exeter Üniversitesi bilim insanlarınca geliştirilen yeni Grafen tabanlı bellekler geleceğin elektronik cihazlarının kurtarıcısı konumunda değerlendiriliyorlar. Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından her bir tanesine verilen isim olarak da biliniyor. Bu yapı son derece esnek ve şekilden şekle girebilme özelliği ile tasarım olarak en amorf cihazlarda bile kullanılabiliyorlar.

Aslında Grafen oksit kullanarak hafıza cihazları yapmak çok yeni bir fikir değil. Alaşım, bu özelliklerinden dolayı bir süredir teknoloji geliştiricilerinin kafasını meşgul ediyordu. Ancak çok geniş ve yavaş prototipler araştırmaların bir sonuca varmasını engelliyordu.

Son araştırmalardan sonra araştırmalar birkaç yıl içinde Grafen karbon atomunun bal peteği örgülü yapısının teknolojiye daha geniş olanaklar sunabileceğini gösteriyor. Exeter Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, bu altyapıya sahip cihazların Samsung'un geliştirdiği esnek li-ion pillerle beraber hafızalarda kullanılarak esnek tabanlı birçok teknolojik cihazın önünü açacağa benziyor.

Esnek, Daha Hızlı Şarj Olan ve Daha Uzun Ömürlü Grafen Piller Geliştirildi

Grafen İletkeni Sayesinde Bataryalarımız Bir Hafta Dayanacak