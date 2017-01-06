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Estiman
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Estiman

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Estiman
Estiman
Estiman
Estiman
Estiman

Yanlış şekle dokunursanız oyun sonlanır.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Estiman, zamanın geçmek bilmediği durumlarda veya boş zamanlarda kafa dağıtmak için açıp oynayabileceğiniz renkli bulmaca oyunu. Neon stili ışıltılı görselleriyle kendisine çeken oyunda ekrana gelen şekiller, balonlar, rakamlar ve diğer objeleri belli bir düzende yok etmeniz gerekiyor.

Basit görsellere sahip olduğundan tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunan Estiman, ne kadar dikkatli aynı zamanda da ne kadar çabuk olduğunuzu gösterebileceğiniz bir bulmaca oyunu. Bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken karşınıza çıkan farklı renk ve boyutta geometrik şekil, baloncuk veya rakamların kaçar adet olduğunu sayıp en fazla olandan en aza doğru patlatmak. Sayıca en fazla olanı bulmak ilk bölümler oldukça basit olmasına karşın oyunun ortalarından sonra zorlaşıyor. Kolay ayırt edilebilen şekiller yerine iç içe geçirilmiş daha karmaşık görünen şekiller çıkıyor. Tabii ki süreye karşı oynamanın da bir artısı oluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Kool2Play
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