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Etkinlik.io
TamindirMobilYaşamEtkinlik.io - Android Için Etkinlik Oluşturma Uygulaması

Etkinlik.io

Etkinlik.io İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Etkinlik.io
Etkinlik.io
Etkinlik.io
Etkinlik.io

Birbirinden eğlenceli etkinlikleri takip edebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 dakika önce

Etkinlik.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir etkinlik takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce etkinliği ve festivali takip etmenizi sağlayan Etkinlik.io çok gezenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulamadır. 

Yeni insanlarla tanışabileceğiniz, eğlenceli etkinliklere katılabileceğiniz ve daima sosyal kalabileceğiniz bir uygulama olan Etkinlik.io, sosyal kalmak isteyenlerin ve sosyalliği sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulamadır. Konserler, tiyatrolar, festivaller ve komedi showlar başta olmak üzere çevrenizde düzenlenen her türlü etkinlikten haberiniz olabiliyor. Ücretli, ücretsiz etkinlikleri tek bir merkezden takip etme imkanı sunan Etkinlik.io, kolay kullanımıyla da dikkat çekiyor. Arkadaşlık ağınızı genişletme imkanını da sunan Etkinlik.io'yu mutlaka denemelisiniz. Eğer gezmeyi seviyorsanız ve sosyal biriyseniz Etkinlik.io mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulama diyebilirim.

Girişim yapmak istiyorsanız eğer Etkinlik.io tam size göre. Çılgın etkinliklerde boy gösterebileceğiniz uygulama sizi bekliyor. Uygulamaya Facebook hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz. İlgi alanlarınıza göre en uygun etkinlikleri de filtreleyebilirsiniz.

Etkinlik.io uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
IF Yazılım
Etkinlik.io QR Kodu Okutarak İndir

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