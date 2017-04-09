Etkinlik.io
Birbirinden eğlenceli etkinlikleri takip edebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz
Etkinlik.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir etkinlik takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce etkinliği ve festivali takip etmenizi sağlayan Etkinlik.io çok gezenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulamadır.
Yeni insanlarla tanışabileceğiniz, eğlenceli etkinliklere katılabileceğiniz ve daima sosyal kalabileceğiniz bir uygulama olan Etkinlik.io, sosyal kalmak isteyenlerin ve sosyalliği sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulamadır. Konserler, tiyatrolar, festivaller ve komedi showlar başta olmak üzere çevrenizde düzenlenen her türlü etkinlikten haberiniz olabiliyor. Ücretli, ücretsiz etkinlikleri tek bir merkezden takip etme imkanı sunan Etkinlik.io, kolay kullanımıyla da dikkat çekiyor. Arkadaşlık ağınızı genişletme imkanını da sunan Etkinlik.io'yu mutlaka denemelisiniz. Eğer gezmeyi seviyorsanız ve sosyal biriyseniz Etkinlik.io mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulama diyebilirim.
Girişim yapmak istiyorsanız eğer Etkinlik.io tam size göre. Çılgın etkinliklerde boy gösterebileceğiniz uygulama sizi bekliyor. Uygulamaya Facebook hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz. İlgi alanlarınıza göre en uygun etkinlikleri de filtreleyebilirsiniz.
Etkinlik.io uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- IF Yazılım
Yaşam Popülerleri
- İnternetsiz Kuran-ı KerimAndroid İçin Kur'an-ı Kerim Uygulaması
- letgo: 2. El Eşya Alım & SatımAndroid için İkinci El Alışveriş Uygulaması
- Ezan Vakti / Namaz SaatiAndroid İçin İslami Bilgiler Paketi Uygulaması
- Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)Android İçin Namaz Dua ve Sureler Uygulaması
- E-Devlet KapısıAndroid için E-Devlet Mobil Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı