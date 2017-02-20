Eurostar TV
Eurostar TV uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Star TV Avrupa yayınlarını takip edebilirsiniz.
Eurostar TV uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Star TV Avrupa yayınlarını takip edebilirsiniz.
Yurtdışında yaşayan Türk izleyiciler için geliştirilen Eurostar TV uygulaması, Doğuş Yayın Grubu’na ait NTV, Kral TV, Kral World ve Star TV kanallarının Avrupa yayınlarını izleme imkanı sunuyor. Almanya’dan yapılan yayınları tüm dünyaya ulaştıran uygulama ile uydudan izleyemediğiniz kanalları Android cihazlarınızdan takip edebiliyorsunuz.
Uygulamayı yükledikten sonra ana ekranda bulunan kanal logolarından izlemek istediğiniz kanal logosuna tıklayarak canlı yayınları, dizileri ve programları izleyebilirsiniz. Yayınları sosyal medya hesaplarınızda paylaşma imkanı da sunan uygulamayı kullanırken kablosuz ağa bağlı olmanızı tavsiye ediyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Doğuş Yayın Grubu
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