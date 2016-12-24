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Ev Tekstil Mağazaları
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Ev Tekstil Mağazaları

Ev Tekstil Mağazaları İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ev Tekstil Mağazaları
Ev Tekstil Mağazaları
Ev Tekstil Mağazaları

Ev Tekstil Mağazaları uygulamasıyla ev tekstili üzerine satış yapan mağazaları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 5 saat önce

Ev Tekstil Mağazaları uygulamasıyla adından da anlaşılacağı üzere ev tekstili üzerine faaliyet gösteren mağazaları ve ürünleri Android cihazlarınızdan görebiliyorsunuz.

Evinizde ihtiyacınız olabilecek aksesuar, nevresim, pike, battaniye, çeyizlik malzemeler, hediyelik eşya ve dekorasyon ürünleri gibi birçok ürünü tek bir uygulama içerisinden görüntüleyebiliyorsunuz. Uygulama menüsünde yer alan mağazalar arasında seçim yaptıktan sonra ilgili mağazanın ürünlerini kolaylıkla inceleyebiliyorsunuz. Uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Listeden seçmiş olduğunuz mağazanın mobil sitesine Ev Tekstil Mağazaları uygulamasından çıkmadan erişim sağlayabilmeniz sağlanmış.

Uygulamada yer alan mağazalar ise şu şekilde: Madame Coco, English Home, Home Sweet Home, Evmanya, Evidea, Bernardo, Chakra, IKEA, Özdilek, Dekorazon, Biev, Taç, Karaca Home, Evmambo, Baraka Home.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
BSM Android
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