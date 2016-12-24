Ev Tekstil Mağazaları uygulamasıyla adından da anlaşılacağı üzere ev tekstili üzerine faaliyet gösteren mağazaları ve ürünleri Android cihazlarınızdan görebiliyorsunuz.

Evinizde ihtiyacınız olabilecek aksesuar, nevresim, pike, battaniye, çeyizlik malzemeler, hediyelik eşya ve dekorasyon ürünleri gibi birçok ürünü tek bir uygulama içerisinden görüntüleyebiliyorsunuz. Uygulama menüsünde yer alan mağazalar arasında seçim yaptıktan sonra ilgili mağazanın ürünlerini kolaylıkla inceleyebiliyorsunuz. Uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Listeden seçmiş olduğunuz mağazanın mobil sitesine Ev Tekstil Mağazaları uygulamasından çıkmadan erişim sağlayabilmeniz sağlanmış.

Uygulamada yer alan mağazalar ise şu şekilde: Madame Coco, English Home, Home Sweet Home, Evmanya, Evidea, Bernardo, Chakra, IKEA, Özdilek, Dekorazon, Biev, Taç, Karaca Home, Evmambo, Baraka Home.