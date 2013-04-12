Everyone Piano masaüstünüzde piyano simülasyon keyfini yaşayabilmeniz için tasarlanmış, kullanımı kolay bir uygulamadır.

Program neredeyse tüm klavye tuşlarını kullanmaktadır ve tuşları istediğiniz gibi özelleştirme şansını kullanıcılara tanımaktadır.

Everyone Piano aynı zamanda çaldığınız şarkıları gerçek zamanlı olarak kaydetmenize de izin vermektedir. Bu sayede çalacağınız başyapıtlar boşa gitmeyecek ve tüm arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Kullanıcılara bilgisayarlarında mükemmel bir piyano deneyimi yaşatan Everyone Piano'yu eğer müziğe ve piyanoya ilginiz varsa mutlaka denemelisiniz.