Everyone Piano2.0.3.10
Everyone Piano masaüstünüzde piyano simülasyon keyfini yaşayabilmeniz için tasarlanmış, kullanımı kolay bir uygulamadır.
Program neredeyse tüm klavye tuşlarını kullanmaktadır ve tuşları istediğiniz gibi özelleştirme şansını kullanıcılara tanımaktadır.
Everyone Piano aynı zamanda çaldığınız şarkıları gerçek zamanlı olarak kaydetmenize de izin vermektedir. Bu sayede çalacağınız başyapıtlar boşa gitmeyecek ve tüm arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.
Kullanıcılara bilgisayarlarında mükemmel bir piyano deneyimi yaşatan Everyone Piano'yu eğer müziğe ve piyanoya ilginiz varsa mutlaka denemelisiniz.
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5- Everyone Piano 1.5.1.26 için Facebook İle göndeR dedi ki;
Harika, yararlı, iyi ve güzel bir uygulama...Artı Yönleri: Hepsii Eksi Yönleri: Bazı şarkılar yokk :/
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5- Everyone Piano 1.5.1.26 için MİRA dedi ki;
Harika sesler ve ayarlaması. Genç piyanist olarak tavsiye ederim.
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5- Everyone Piano 1.4.7.5 için Serhat KILIÇ dedi ki;
Piyanom Yok Ama Çalmak Çok İsterim. (Araklamak Anlamında Değil Ha : ) )Artı Yönleri: Deneyecez İnş Allah.
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Everyone Piano 1.4.7.5 için ahmet dedi ki;
program güzel bişeye benziyo deneyip görcez
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Everyone Piano 1.3.4.7 için bf34 dedi ki;
harika bi program teşekkürler tam indirArtı Yönleri: eğlenceli Eksi Yönleri: yokkkk
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 161 / 50,012
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Everyone Piano Inc.
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