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Everyone Piano
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Everyone Piano

2.0.3.10
Everyone Piano İndir Hemen İndir

5.56 MB
Editör Puanı: 5/5
5

3 Kullanıcı: 5/5

5
Everyone Piano
Everyone Piano
Everyone Piano
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Everyone Piano masaüstünüzde piyano simülasyon keyfini yaşayabilmeniz için tasarlanmış, kullanımı kolay bir uygulamadır.

Program neredeyse tüm klavye tuşlarını kullanmaktadır ve tuşları istediğiniz gibi özelleştirme şansını kullanıcılara tanımaktadır.

Everyone Piano aynı zamanda çaldığınız şarkıları gerçek zamanlı olarak kaydetmenize de izin vermektedir. Bu sayede çalacağınız başyapıtlar boşa gitmeyecek ve tüm arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Kullanıcılara bilgisayarlarında mükemmel bir piyano deneyimi yaşatan Everyone Piano'yu eğer müziğe ve piyanoya ilginiz varsa mutlaka denemelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
161 / 50,012
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Everyone Piano Inc.

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